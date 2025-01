MN - Wyett (Sun): "Il City non sta vivendo una buona stagione e sta cercando di migliorare la propria rosa cercando di non perdere un giocatore esperto"

In merito all'interesse del Milan per Kyle Walker, Charlie Wyett, giornalista del Sun, ha dichiarato a Milannews.it:

Altro nome accostato al Milan è quello di Kyle Walker, che spinge per lasciare Manchester

"Pep Guardiola non vuole che Walker se ne vada adesso. Vorrebbe che restasse fino alla fine della stagione. Il City non sta vivendo una buona stagione e sta cercando di migliorare la propria rosa cercando di non perdere un giocatore esperto, anche se è fuori forma".