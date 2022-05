MN - Zaccheroni: "Verona la più insidiosa delle ultime tre. Servirà la rabbia giusta"

MilanNews.it

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato della prossima sfida del Milan a Verona contro l'Hellas (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Si può tranquillamente dire che per il Milan quella di Verona è la partita più insidiosa delle ultime tre, con tutto il rispetto per Atalanta e Sassuolo. Gli scaligeri non hanno grandi ambizioni di classifica ma sono agguerriti e hanno acquisito una mentalità importante nel tempo”. Quindi Zaccheroni ha dato il suo suggerimento su come i rossoneri possono superare l'ostacolo Tudor: “Basterà fare il Milan. Scendere in campo con il piglio giusto, non pensare all’Inter, non pensare a nient’altro che alla partita. Tolti Ibrahimovic e Giroud, i calciatori rossoneri hanno bacheche da riempire, hanno fame di successi. Servirà la rabbia giusta”.