MN - Zapelloni: "Fonseca mi ha fatto una bella impressione, ma adesso servono rinforzi dal mercato"

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra le diverse tematiche affrontate, ecco un estratto sulle prime impressioni avute da Paulo Fonseca:

"Si è presentato bene, ho avuto una bella impressione perchè ha parlato in modo chiaro in conferenza stampa, ci si aspetta un Milan divertente. Fonseca ha poi commentato con coraggio le sue idee tattiche, un Milan che giochi nella metà campo avversaria, quindi con un modo di giocare aggressivo. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mercato, ad oggi senza acquisti mi sembra difficile praticare questo tipo di gioco. E' ovvio che si è presentato anche con Ibra al suo fianco, un parafulmine in questa situazione".