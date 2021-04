MN - Zapelloni: "Mandzukic col Genoa? Bisogna capire come sta, darei fiducia a Leao e Rebic"

Umberto Zapelloni, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), si è espresso sul tema del possibile rimpiazzo di Ibrahimovic nella sfida col Genoa: "Mandzukic bisogna capire come sta, perchè le sue condizioni sono incerte. Fino ad ora è stato deludente, pensavo potesse dare di più al Milan. La sua lunga inattività ha pesato e sin qui il suo acquisto non ha dato nulla al Milan. Leao quando è stato schierato come prima punta non ha convinto più di tanto. A Parma è entrato bene e molte volte da subentrato ha fatto meglio che da titolare. Darei fiducia a lui e Rebic. Ibrahimovic mancherà in una partita difficile, contro un avversario ostico come il Genoa che verrà agguerrito a San Siro. La rapidità del Milan con Leao e Rebic potrebbe essere una soluzione vincente"