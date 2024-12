MN - Zdravkovic: "Il Milan ha problemi con Fonseca. E lo Stella Rossa ha entusiasmo"

Milan-Stella Rossa rievoca le più belle cavalcate in Champions League: nel 1988 e nel 2006 i rossoneri trovarono i serbi, eliminandoli non senza fatica (e nell'88 grazie a una nebbia provvidenziale) arrivando infine a sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Altri tempi, altre squadre. Cosa dobbiamo aspettarci pertanto? Per conoscere meglio gli avversari del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva col collega Milan Zdravkovic, di soccersportal.rs.

Lo Stella Rossa ha ottenuto fin qui tre punti

"Percorso pessimo nelle prime quattro partite, ma la vittoria contro lo Stoccarda per 5-1 ha ridato l'entusiasmo che darà lo spirito giusto per affrontare il Milan".

Che partita ti aspetti?

"Lo Stella Rossa ha bisogno di almeno un punto per sperare nei playoff e dato che nel Milan ho notato molti problemi col nuovo allenatore mi aspetto una partita interessante".

Qual è la percezione che si ha in Serbia del Milan?

"Quella del gigante che è caduto. Il Milan è molto popolare in Serbia ma le persone non ne percepiscono più la grandezza".