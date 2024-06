Modena, Bisoli ha fatto due richieste sul mercato: Defrel in attacco e Caldara in difesa

L'obiettivo principale per il Modena per la prossima stagione è quello di rinforzare il reparto offensivo, il vero tallone d'Achille della passata stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, da qui è nata l'idea di sondare il terreno per convincere Gregoire Defrel, 33 anni, a spostare il progetto Modena. L'attaccante è in scadenza di contratto con il Sassuolo e Bisoli, attuale tecnico dei canarini, lo conosce bene fin dai tempo della promozione in Serie A del Cesena. La punta francese ha voglia di riscattare un'ultima stagione fatta di alti e bassi, per questo Bisoli ha chiesto alla proprietà di esplorare questa soluzione. Defrel avrebbe dato il proprio ok, ma il problema riguarda l'ingaggio del giocatore, attualmente fuori portata per le casse del club modenese.

Per quanto riguarda la difesa, Bisoli ha fatto il nome di Mattia Caldara, difensore che ha un estremo bisogno di rilanciarsi dopo le ultime, complicatissime, stagioni. La trattativa per Caldara è in fase avanzata, il Modena ha fatto le proprie verifiche sulle condizioni del giocatore ricevendo risposte rassicuranti.