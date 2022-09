Modesto sul Milan: "Esprime il gioco migliore in Serie A, Pioli sta facendo vedere un calcio moderno ed europeo"

MilanNews.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Francesco Modesto, ex giocatore e allenatore, ha parlato così del calcio italiano a tuttomercatoweb.com: "Il calcio sta cambiando, vedo un atteggiamento propositivo, coraggioso. Guardate Alvini: crede in quello che fa, alla Cremonese, nonostante i risultati non arrivino ancora. Poi c'è il Milan che esprime il calcio migliore in Serie A e concede spesso l'uno contro uno, in velocità. Pioli sta facendo vedere un calcio moderno, europeo. E lì anche Italiano, che ha principi che noi allenatori guardiamo e dobbiamo imparare e studiare".