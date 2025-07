Modric, addio al Real: "Epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa giunta al termine"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Luka Modric ha voluto salutare il Real Madrid: "È difficile dirlo, ma sono emozioni contrastanti. Un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa è giunta al termine. Quello che ho vissuto mi riempie di gioia ancora maggiore. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se ormai è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre un tifoso del Real Madrid. È stato un lungo viaggio, ma indimenticabile. Sono cresciuto molto come giocatore e come persona. Ho un'altra casa lontano da casa, perché Madrid e la Spagna sono come la mia seconda casa. Sono molto felice e sicuro che col tempo diventerò ancora più consapevole di ciò che ho realizzato, perché avrò bisogno di un po' di tempo per riassumere tutte le emozioni e tutto ciò che ho realizzato qui".

I suoi numeri leggendari.

"Ascoltare i miei numeri mi rende felice e orgoglioso di ciò che ho realizzato qui. Essere il giocatore che ha vinto più titoli nel miglior club della storia del calcio è impressionante. Ma non è solo questo. Ci sono anche altre cose, come l'affetto dei tifosi. Lo ricordo sempre perché è qualcosa che nessuno può toglierti. Non puoi ingannare la gente, e non ti ameranno solo perché giochi per il Real Madrid, ma l'affetto che mi hanno dimostrato è incredibile. Non l'avrei mai immaginato".

Florentino Pérez?

"Il presidente è stato molto importante per me, innanzitutto perché mi ha portato qui. Da quel momento in poi, mi ha sempre dimostrato un affetto speciale, mi ha sempre trattato benissimo. Ora posso dirlo: mi ha trattato in modo diverso, aveva un affetto davvero speciale per me. E credo che l'abbia dimostrato nella mia ultima partita, perché non avevo mai visto il presidente piangere. Quando ho visto le immagini, ho capito che questa persona ti ama davvero. Gli sarò eternamente grato per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia"

Un momento della sua carriera da giocatore del Real Madrid.

"È difficile scegliere un solo momento tra i tanti preziosi che ho vissuto qui, ma sottolineo sempre e voglio ricordare La Décima, perché è lì che possiamo dire che tutto è iniziato. Ha dato inizio al dominio degli ultimi 12 o 13 anni, che è stato incredibile, vincendo sei Champions League in 10 anni. Cito sempre La Décima perché è stata impressionante, e il modo in cui l'abbiamo vinta definisce perfettamente l'essenza del Real Madrid: non arrendersi mai e crederci fino alla fine. Lo abbiamo fatto e lo abbiamo dimostrato in quella partita. Ricorderò anche l'esultanza a Cibeles. È stata un'esperienza bellissima e indimenticabile per i tifosi del Real Madrid, perché il numero 10 è speciale. Anche per me è un numero speciale. Quando ricordo quell'esultanza, sorrido sempre".

Come vorresti essere ricordato?

"Non ho mai pensato a come mi piacerebbe essere ricordato. Come vogliono loro. Prima di tutto, come una brava persona. E come un giocatore che ha sempre dato tutto, che ha rispettato tutti: avversari, compagni e tifosi; come un giocatore che ha sempre dato tutto per il Real Madrid".