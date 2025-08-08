Modric: "Ancelotti mi ha detto solo cose belle del Milan. Ne parlavamo anche prima della mia firma"
Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il campione croato ha scelto i rossoneri come nuova tappa della sua carriera dopo anni leggendari al Real Madrid, tra trofei ed uno storico Pallone d'Oro. Il centrocampista, che compirà 40 anni a settembre. Modric è stato intervistato da DAZN, queste le sue dichiarazioni:
Su Carlo Ancelotti, che ha consultato prima di trasferirsi al Milan:
“Ho parlato con Ancelotti prima della mia firma con i rossoneri e lui ha detto solo cose molto belle del Milan. Ovviamente le sapevo già prima: quando però uno come Carlo, che è stato un giocatore e un allenatore qui, te le dice, hai una percezione ancora più chiara del club e dell’ambiente. Ne abbiamo parlato. Anche nelle nostre conversazioni precedenti alla mia firma è capitato di parlare del Milan e lui mi raccontava cose bellissime”.
