Modric sulla Serie A: "E' un campionato molto tattico e fisico"

Luka Modric ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

Sulla Serie A: "Ho guardato molto il calcio italiano, è un campionato molto competitvo che è cresciuto molto. Ci sono molti giocatori croati che militano in Italia e mi piace seguire i miei compagni di nazionale. Ci sono grandi squadre, bravi giocatori. E' un campionato molto tattico e fisico".

Sulla sua longevità calcistica: "Dico sempre che per me la cosa più importante è l'amore: l'amore per il gioco e per il calcio. Ce l'ho ancora, sento di avere questo fuoco ancora dentro di me. E' questo che mi spinge. Poi c'è anche il fatto di lavorare bene, prepararsi per essere al massimo e vivere una vita sana. Non ci sono grandi segrete, ma per me quello che conta di più sono la passione e l'amore per il calcio".