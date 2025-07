Impresa dell'Italia femminile: è in semifinale agli Europei. Due le milaniste

Impresa storica dell'Italia femminile che si è appena qualificata per la semifinale degli Europei di categoria in Svizzera. Un risultato memorabile che mancava dal 1997 e che proietta la squadra del CT Soncin tra le migliori quattro squadre del continente. Decisiva la doppietta di Cristiana Girelli per il 2-1 finale contro la Norvegia, una delle favorite per la vittoria finale della competizione. Vantaggio azzurro a inizio secondo tempo, pareggio di Hegerberg a venticinque minuti dalla fine e raddoppio italiano allo scadere che manda in visibilio le azzurre.

Protagoniste nella formazione italiana anche due calciatrici milaniste: il portiere Laura Giuliani, titolare anche questa sera, e il difensore Julie Piga che invece ha osservato la gara dalla panchina. Ora in semifinale si attende la vincente della sfida tra la Svezia e l'Inghilterra che è la squadra campione in carica del torneo.