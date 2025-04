Moggi: "Il Milan non è supportato da una società capace"

vedi letture

Questa mattina l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha offerto il suo punto di vista sugli argomenti di tendenza del campionato di Serie A Enilive sulle colonne di Libero. Tra i temi toccati anche il Milan, club che è stato affrontato e analizzato sotto vari punti di vista: le questioni di campo, con le difficoltà di allenatore e giocatori; ma anche quelle extra-campo con i problemi della società e la questione della scelta del nuovo direttore sportivo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Luciano Moggi sulla società rossonera: "Il Milan non è neanche supportato da una società capace: manca il dirigente con carisma che sia credibile nell'ambiente per il suo passato. Un grande club, e il Milan lo è certamente, ha bisogno di un grande dirigente e non di un ragazzino che ha bisogno di essere guidato. C'era Maldini ma inspiegabilmente è stato fatto fuori, si pensava a Paratici e adesso non più..."

Poi Moggi aggiunge la sua sulla questione Ds: "L'unico dirigente che potrebbe fare al caso del Milan, per il suo passato sia in campo che dietro la scrivania, è Tare, visto come ha saputo risollevare una Lazio morente, riportandola al livello delle grandi e coniugando economia e sport con i risultati e i libri contabili".