Monaco, i convocati per il Trofeo Gamper contro il Barcellona: non c'è Fofana

Il Monaco ha reso noto la lista dei convocati per il match amichevole di questa sera valido per il Trofeo Gamper contro il Barcellona: nell'elenco non è presente Youssouf Fofana, centrocampista da tempo nel mirino del Milan. Il giocatore francese, che ha il contratto in scadenza con i monegaschi tra meno di un anno (30 giugno 2025), non è stato inserito nemmeno tra i calciatori infortunati.

Il Milan lo sta trattando da diverse settimane e con lui ha già raggiunto un accordo di massima, mentre per ora non c'è ancora l'intesa con il Monaco.