Moncada a DAZN: "Con Maignan non ci sono problemi. Lucca? Abbiamo già il nostro Luka"

vedi letture

Il DT rossonero Geoffrey Moncada è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Udinese-Milan. Queste tutte le sue parole:

Maignan è in scadenza nel 2026, a che punto siamo sul rinnovo? “Io penso che la cosa più importante è la partita di questa sera. Poi, parliamo da tanti mesi, sono con lui tutti i giorni, non ci sono problemi. Oggi la partita è molto più importante, veramente”.

La situazione di Jovic e Abraham: “La cosa interessante è che abbiamo 3 attaccanti, 4 con Francesco Camarda, abbiamo bisogno di tutti. Non possiamo averne solo uno, abbiamo bisogno di tanti giocatori che fanno gol. Oggi è la partita per Luka: ha fatto bene nelle ultime due partite, così come Tammy”.

Reijnders rimarrà centrale anche se arriveranno offerte? “Al 100% è con noi, è già nel più grande club del mondo al Milan. Ha cambiato paese, dall’AZ al Milan, ed è già ad un livello top. Siamo molto contenti di lui”.

Lucca piace al Milan? “Abbiamo già il nostro Luka, va bene (ride, ndr)”.