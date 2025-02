Moncada: "Non possiamo perdere i giocatori in scadenza, mai"

Geoffrey Moncada, DT rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sui rinnovi:

“I rinnovi sono molto positivi. Abbiamo lavorato bene grazie alla società, abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori. L’importante è avere il controllo sul giocatre, non possiamo perderli in scadenza, mai. Lavoriamo tanto, e mi sembra che i giocatori sono molto contenti di rimanere con noi. Pulisic e Reijnders? Siamo molto vicini”.

Le scadenze di Maignan e Theo sono nel 2026…

“Anche per loro vale questo discorso, è importante”.