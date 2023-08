Mondiale femminile: Ferrieri Caputi arbitrerà Marocco-Colombia

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Marocco-Colombia, incontro del girone H ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda che si svolgerà giovedì prossimo, 3 agosto, a Perth. Oltre all'arbitro, è italiana anche una delle due assistenti, Francesca Di Monte. Per Ferrieri Caputi e Di Monte è il secondo impegno ai Mondiali, dopo la direzione di Giappone-Costarica. (ANSA).