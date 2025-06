Mondiale, l'arbitro messicano espelle Figal con l'immagine della Vergine di Guadalupe

Esordio con polemiche per l’arbitro messicano César Arturo Ramos al Mondiale per Club 2025. Durante la sfida del Gruppo C tra Boca Juniors e Benfica, terminata 2-2, il direttore di gara è finito al centro dell’attenzione non solo per le sue decisioni - ben tre espulsioni nel corso del match - ma soprattutto per un dettaglio sorprendente che ha fatto rapidamente il giro del web.

Al minuto 88, nel momento in cui ha estratto il cartellino rosso per Jorge Figal (intervento duro su Florentino Luís), Ramos ha mostrato involontariamente anche una piccola immagine della Vergine di Guadalupe, la patrona del Messico. L’icona religiosa, attaccata per sbaglio al cartellino, è stata immortalata dalle telecamere durante la diretta e immediatamente riconosciuta dai telespettatori messicani.