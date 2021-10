Mondiale ogni 2 anni, quando potrebbe arrivare la decisione? Congresso FIFA il 31 marzo

Non sarà a dicembre la votazione per decidere sulla possibilità di rendere biennale l'appuntamento col Mondiale. Nel corso del Consiglio di oggi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dovuto fare un passo indietro, prendendo atto dell'opposizione della FIFA (Europa) e della CONMEBOL (Sud America), ma anche delle posizioni favorevoli ma ora più guardinghe di Asia e Nord America, che hanno chiesto di arrivare a una decisione del genere solo su base condivisa. "Il mio ruolo come presidente della FIFA è facilitare il dialogo, facilitare le proposte, non sono io a decidere, a decidere sarete voi", ha detto oggi il presidente Infantino che ha trasformato l'appuntamento del 20 dicembre in un vertice globale virtuale. Quindi nell'occasione per entrare nel merito della proposta.

La FIFA però oggi ha fissato anche la data del Congresso FIFA. E in quella occasione, se la posizione di Infantino si farà strada, il Mondiale ogni 2 anni potrebbe diventare realtà. Quando e dove? Appuntamento al 31 marzo 2022 a Doha, in Qatar, in concomitanza con il sorteggio finale per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.