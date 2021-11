Mondiale per club 2021, sorteggiato il calendario

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Sono stati sorteggiati nella sede Fifa di Zurigo gli incontri tra i sette club che si sfideranno per il titolo di campioni del mondo per club negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio 2022. Si inizierà il 3 febbraio con lo scontro tra i rappresentanti della federazione ospitante, l'Al Jazira, e quelli della Ofc Champions League, l'Auckland City (Nuova Zelanda). Nel secondo match si affronteranno il club egiziano Al Ahly, campione d'Africa, e il Monterrey, club che ha trionfato nella Concacaf Champions League. Nella partita numero tre i campioni asiatici, i sauditi dell'Al Hilal, affronteranno i vincitori della partita di apertura.Quindi i vincitori di Al Ahly-Monterrey affronteranno i campioni della Copa Libertadores del Palmeiras in una semifinale, mentre il vincitore della partita numero tre affronterà il Chelsea, trionfatore della Uefa Champions League. I campioni del mondo per club 2021 verranno poi incoronati dopo la finale prevista il 12 febbraio. (ANSA).