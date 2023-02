Mondiale per Club, l'Al-Hilal elimina il Flamengo: è la prima finalista

MilanNews.it

Vittoria per l'Al-Hilal, che nella semifinale di Mondiale per Club ha avuto la meglio sui brasiliani del Flamengo. I sudamericani sono stati eliminati a sorpresa per via della doppietta di Al Dawsari e della rete di Vietto. Vale a poco per i rossoneri la doppietta messa a segno da Pedro. L'Al-Hilal in finale affronterà la vincente di Real Madrid-Al Ahly.