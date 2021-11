Mondiali 2022, il Qatar sui diritti umani: "Trattati ingiustamente per un certo numero di anni"

L'amministratore delegato del Comitato Organizzatore dei mondiali del 2022 Nasser Al-Khater ha voluto rispondere alle tante polemiche legate alla situazione in Qatar: "Il Qatar è stato trattato ed esaminato ingiustamente per un certo numero di anni - riporta Calcio e Finanza -. Ci sono critiche, sì, c’è del lavoro da fare. Ci sono però molti progressi. La quantità di risultati che sono stati fatti negli ultimi sette, otto, nove anni, è piuttosto straordinaria. Ora, purtroppo, alla gente non piace parlare di questo. Va valutato anche nel contesto della regione. Penso che il Qatar sia un pioniere in questo momento con tutte le riforme che ha fatto