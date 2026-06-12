Mondiali 2026: tutti i convocati del Milan impegnati negli States
Fino al prossimo 19 luglio saranno diversi i calciatori rossoneri impegnati nella FIFA World Cup 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il Milan è la squadra italiana più rappresentata, dal momento che sono 10 i nostri ambasciatori impegnati nelle prossime settimane, e di seguito ecco i loro appuntamenti nella fase a gironi:
Santiago Gimenez (Messico, Gruppo A)
Messico-Sudafrica 2-0
Messico-Corea del Sud, venerdì 19 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Zapopan
Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Città del Messico
Ardon Jashari (Svizzera, Gruppo B)
Qatar-Svizzera, sabato 13 giugno alle 21.00 (DAZN) - Santa Clara
Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood
Svizzera-Canada, mercoledì 24 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Vancouver
Christian Pulisic (Stati Uniti, Gruppo D)
Stati Uniti-Paraguay, sabato 13 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Inglewood
Stati Uniti-Australia, venerdì 19 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Seattle
Turchia-Stati Uniti, venerdì 26 giugno alle 4.00 (ora italiana, DAZN) - Inglewood
Pervis Estupiñan (Ecuador, Gruppo E)
Costa d'Avorio-Ecuador, lunedì 15 giugno alle 1.00 (ora italiana, DAZN) - Philadelphia
Ecuador-Curaçao, domenica 21 giugno alle 2.00 (ora italiana, DAZN) - Kansas City
Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno alle 22.00 (DAZN/Rai) - East Rutherford
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio, Gruppo G)
Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Seattle
Belgio-Iran, domenica 21 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood
Nuova Zelanda-Belgio, sabato 27 giugno alle 5.00 (ora italiana, DAZN) - Vancouver
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia, Gruppo I)
Francia-Senegal, martedì 16 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - East Rutherford
Francia-Iraq, lunedì 22 giugno alle 23.00 (DAZN) - Philadelphia
Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Foxborough
Rafael Leão (Portogallo, Gruppo K)
Portogallo-Congo DPR, mercoledì 17 giugno alle 19.00 (DAZN) - Houston
Portogallo-Uzbekistan, martedì 23 giugno alle 19.00 (DAZN) - Houston
Colombia-Portogallo, domenica 28 giugno alle 1.30 (ora italiana, DAZN) - Miami Gardens
Luka Modrić (Croazia, Gruppo L)
Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno alle 22.00 (DAZN/Rai) - Arlington
Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno alle 1.00 (ora italiana, DAZN) - Toronto
Croazia-Ghana, sabato 27 giugno alle 23.00 (DAZN, ev. Rai) - Philadelphia
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