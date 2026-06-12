Mondiali 2026: tutti i convocati del Milan impegnati negli States

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Tutti gli appuntamenti dei calciatori rossoneri nella FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti

Fino al prossimo 19 luglio saranno diversi i calciatori rossoneri impegnati nella FIFA World Cup 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il Milan è la squadra italiana più rappresentata, dal momento che sono 10 i nostri ambasciatori impegnati nelle prossime settimane, e di seguito ecco i loro appuntamenti nella fase a gironi:

Santiago Gimenez (Messico, Gruppo A)

Messico-Sudafrica 2-0

Messico-Corea del Sud, venerdì 19 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Zapopan

Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Città del Messico

Ardon Jashari (Svizzera, Gruppo B)

Qatar-Svizzera, sabato 13 giugno alle 21.00 (DAZN) - Santa Clara

Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood

Svizzera-Canada, mercoledì 24 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Vancouver

Christian Pulisic (Stati Uniti, Gruppo D)

Stati Uniti-Paraguay, sabato 13 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Inglewood

Stati Uniti-Australia, venerdì 19 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Seattle

Turchia-Stati Uniti, venerdì 26 giugno alle 4.00 (ora italiana, DAZN) - Inglewood

Pervis Estupiñan (Ecuador, Gruppo E)

Costa d'Avorio-Ecuador, lunedì 15 giugno alle 1.00 (ora italiana, DAZN) - Philadelphia

Ecuador-Curaçao, domenica 21 giugno alle 2.00 (ora italiana, DAZN) - Kansas City

Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno alle 22.00 (DAZN/Rai) - East Rutherford

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio, Gruppo G)

Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Seattle

Belgio-Iran, domenica 21 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood

Nuova Zelanda-Belgio, sabato 27 giugno alle 5.00 (ora italiana, DAZN) - Vancouver

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia, Gruppo I)

Francia-Senegal, martedì 16 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - East Rutherford

Francia-Iraq, lunedì 22 giugno alle 23.00 (DAZN) - Philadelphia

Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Foxborough

Rafael Leão (Portogallo, Gruppo K)

Portogallo-Congo DPR, mercoledì 17 giugno alle 19.00 (DAZN) - Houston

Portogallo-Uzbekistan, martedì 23 giugno alle 19.00 (DAZN) - Houston

Colombia-Portogallo, domenica 28 giugno alle 1.30 (ora italiana, DAZN) - Miami Gardens

Luka Modrić (Croazia, Gruppo L)

Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno alle 22.00 (DAZN/Rai) - Arlington

Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno alle 1.00 (ora italiana, DAZN) - Toronto

Croazia-Ghana, sabato 27 giugno alle 23.00 (DAZN, ev. Rai) - Philadelphia