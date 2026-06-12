Pulisic non è preoccupato: "Milan grande club, sistemeranno tutto"

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Christian Pulisic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport a poche ore dal debutto Mondiale, non si è mostrato preoccupato per la situazione del Milan

Fra due giorni saranno passate tre settimane dal fallimentare finale di stagione del Milan, sconfitto in casa dal Cagliari all'ultima giornata ed estromesso dalla possibilità di giocare nella prossima edizione della Champions League. Nonostante questo, ancora non c'è alcuna certezza su chi sarà il prossimo allenatore del Milan, così come non è noto chi assumerà l'incarico di amministratore delegato, direttore sportivo o tecnico. Tutto rimane ancora nel campo delle ipotesi. Christian Pulisic, che questa notte debutterà al Mondiale di casa con gli Stati Uniti, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e non si è mostrato preoccupato per la situazione del Milan.

PULISIC, AL MILAN SISTEMERANNO TUTTO

Di seguito le dichiarazioni di Christian Pulisic sulla situazione attuale del Milan, ancora senza allenatore, dirigente e un piano chiaro: "Posso solo dire che il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto... Alla fine, sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita. In questo momento, però, il mio focus è qui in America. Sono in contatto con alcuni dei compagni al Milan. Ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale. In generale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente"