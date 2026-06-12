Gozzini: "L’iter di Cardinale è chiaro: prima la nomina del dt, poi quella dell’allenatore"

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Alessandra Gozzini prova a delineare il progetto di Gerry Cardinale in merito al casting per la scelta del nuovo allenatore del Milan

Il Milan non ha ancora un allenatore, un dirigente o un amministratore delegato. Dovevano passare dieci giorni, secondo quanto comunicato da Cardinale al termine della stagione e dopo gli esoneri di massa, invece ne sono passati quasi ventuno. Non che il proprietario rossonero non si stia muovendo, perché i colloqui con possibili allenatori o dirigenti ci sono stati e ci saranno, però sicuramente le tempistiche non sono per nulla incoraggianti. Di tutto questo ha parlato la collega Alessandra Gozzini nel suo articolo odierno della Gazzetta dello Sport.

GOZZINI, L'ITER DI CARDINALE È CHIARO

Il commento di Alessandra Gozzini sulle scelte di Gerry Cardinale: "L’iter che vuol seguire Cardinale è chiaro: prima la nomina del dt, poi quella dell’allenatore. È anche vero che gli incontri con vari tecnici sono condotti da lui in prima persona, senza la presenza di un riferimento sportivo già individuato. Glasner è un allenatore moderno che troverebbe il gradimento di molti dt; ma anche Jaissle è stato con Rangnick, quando il primo era un giovane allenatore del Salisburgo con Ralf a capo dello sviluppo sportivo del gruppo Red Bull. Amorim, candidato di Ibra, è stato l’ultimo ad aggiungersi. Di certo la decisione ancora non c’è, ma il cerchio si sta stringendo"