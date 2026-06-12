Mondiale, giorno 2. Secondo milanista impegnato: il primo che giocherà

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Oggi il secondo giorno del Mondiale, altre due partite in programma: secondo milanista impegnato, il primo che verosimilmente giocherà

Il Mondiale è cominciato: da qui alle prossime settimane ci sarà tanto, tantissimo calcio giocato e ben dieci calciatori del Milan impegnati almeno fino alla fine della fase a gruppi. Il primo è stato coinvolto ieri: Santiago Gimenez è rimasto in panchina nella gara inaugurale del torneo che ha visto il Messico vincere 2-0 contro il Sudafrica allo stadio Azteca, grazie ai gol di Quinones e Raul Jimenez. Nella nottata italiana bella prova della Corea del Sud che ha vinto 2-1 rimontando la Repubblica Ceca. Oggi sarà coinvolto il secondo milanista, verosimilmente il primo che scenderà in campo.

MONDIALI, OGGI IL SECONDO MILANISTA

Anche il secondo giocatore del Milan a essere coinvolto è di una squadra ospitante: si tratta ovviamente di Christian Pulisic. Gli Stati Uniti giocheranno alle ore 3 italiane contro il Paraguay. A differenza del Bebote Gimenez, Pulisic scenderà in campo da titolare salvo clamorose sorprese o imprevisti di varia natura. Prima, alle 21, esordirà il terzo paese ospitante: il Canada affronterà la Bosnia Erzegovina in quella che poteva essere la gara inaugurale dell'Italia che, invece, guarda tutto dal divano.