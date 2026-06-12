Tanti auguri a Koni De Winter! Il difensore del Milan compie 24 anni

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Koni De Winter, difensore del Milan arrivato in rossonero l'estate scorsa dal Genoa, festeggia oggi 24 anni: tra pochi giorni il debutto Mondiale

Oggi in casa rossonera si festeggia un compleanno: tanti auguri a Koni Dew Winter! Il centrale rossonero, che è arrivato l'estate scorsa dal Genoa per sostituire Malick Thiaw ceduto a peso d'oro in Premier League al Newcastle United, oggi spegne 24 candeline. Lo fa direttamente dagli Stati Uniti dove, tra pochi giorni, debutterà nel suo primo Mondiale con la maglia del Belgio: esordio lunedì alle ore 21 italiane contro l'Egitto. Nel suo primo anno milanista, De Winter ha giocato 29 partite totali e segnato 1 gol in campionato all'Olimpico contro la Roma.

COMPLEANNO DE WINTER: GLI AUGURI DEL MILAN

Nonostante l'offseason per il Milan, che ancora sta cercando allenatore e dirigenza, e nonostante un oceano di mezzo, il club rossonero ha dedicato il consueto post di auguri al suo calciatore. Questo il messaggio del Milan per il compleanno di Koni De Winter, oggi 24enne: "Festeggiando il primo compleanno di Koni con la maglia rossonera!".