Pulisic: "Era importante segnare anche se non capivo perché si parlasse solo di questo"

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Christian Pulisic si sfoga, a poche ore dal debutto Mondiale di casa con gli Stati Uniti, sul trattamento che gli è stato riservato per il digiuno dal gol

Una delle chimere del Milan nella disastrosa seconda parte della stagione appena terminata, è stato il gol di Christian Pulisic. L'americano e Rafael Leao sono finiti più di tutti gli altri nel mirino della critica che non ha digerito la sterilità offensiva milanista da febbraio in avanti. E se il portoghese l'ultima rete l'ha segnata a marzo, l'americano ha segnato l'ultimo gol con il Milan il 28 dicembre. Alla prima partita con gli Stati Uniti in vista del Mondiale, l'amichevole con il Senegal, Pulisic ha trovato immediatamente gol e assist: una rete che anche in Nazionale mancava da tanto, un anno e mezzo. Il calciatore del Milan ha parlato di tutto questo nell'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

PULISIC: "GOL? ORA MI SONO SBLOCCATO"

Il commento di Christian Pulisic sull'essere tornato al gol dopo un lungo digiuno: "L’ho detto dopo l’amichevole col Senegal: era importante segnare, anche se non capivo perché si parlasse solo di questo. Adesso mi sono sbloccato e spero che ci si concentri su altro, su questo momento storico di fronte a tutti noi, che sembra così folle, quasi surreale. Questi momenti, noi calciatori americani non li dimenticheremo mai. Ma adesso l’obiettivo si chiama soltanto Paraguay: servirà lottare davvero ma se dovessimo vincere subito manderemmo un segnale forte al girone"