Pulisic su Pochettino: "Mi piacciono le idee di calcio: pretende grande energia e intensità"

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Christian Pulisic racconta il Mauricio Pochettino allenatore: il CT degli Stati Uniti ha avuto contatti con il Milan per il ruolo di allenatore

Mauricio Pochettino e Christian Pulisic, questa notte alle 3 italiane, guideranno la Nazionale degli Stati Uniti al debutto nel Mondiale di casa nella gara contro il Paraguay. Ci sono tante aspettative e c'è anche parecchia pressione per la squadra a stelle e strisce che non vuole sfigurare in un'occasione così importante. Il tecnico argentino è stato anche accostato al Milan in queste ultime settimane, ci sono stati anche dei contatti per il post Mondiale. E Pulisic, intervistato oggi alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto con Pochettino.

PULISIC, MI PIACCIONO LE IDEE DI POCHETTINO

Le parole di Christian Pulisic su Mauricio Pochettino come tecnico, anche rispetto ad altri avuti in carriera: "Non faccio paragoni, ma credo sia il primo allenatore sudamericano che ho in carriera. È stata una bella esperienza, una grande scoperta. Mi piace la passione, mi piacciono le idee di calcio che porta con il suo stile. Pretende grande energia e intensità continua in campo"