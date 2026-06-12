La commozione di Galliani nel ricordare Berlusconi: "Sempre nel mio cuore"

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Adriano Galliani sul suo profilo Instagram ha ricordato con un messaggio molto breve ma molto commosso Silvio Berlusconi, a tre anni dalla morte

Da tre anni a questa parte il 12 giugno non è più un giorno come gli altri, in particolare per i tifosi del Milan o chi nel Milan ci ha lavorato, giocato tra il 1986 e il 2017. Tre anni fa, infatti, moriva all'età di 87 anni Silvio Berlusconi, il più grande Presidente della storia rossonera e sicuramente anche della storia del calcio italiano: capace in 31 anni di portare il Diavolo con costanza sul tetto di Italia ed Europa, con la vittoria di ben 28 trofei complessivi che hanno impreziosito come non mai la bacheca del Milan.

GALLIANI EMOZIONATO: SEMPRE NEL MIO CUORE

Al nome di Silvio Berlusconi Presidente del Milan non si può legare a doppio filo quello di Adriano Galliani. Per tutta la sua carriera, anche dopo il Milan alla guida e ricostruzione del Monza, Galliani è stato il braccio destro del Berlusconi imprenditore sportivo. Grazie all'amminstratore delegato, braccio esecutivo della visione del Presidente, il Milan si è tolto tutte quelle soddisfazioni in quegli anni magici. Ed è proprio Adriano Galliani, quest'oggi a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, a dedicargli un pensiero emozionato su Instagram. Una foto dei due con vari trofei vinti al Milan e una semplice frase accompagnata da un cuore: "Sempre nel mio cuore".