Primo Piano Alla Juve licenziamento e piano B. Al Milan i casting eterni: la differenza è (anche) qui

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Mentre al Milan il casting si allunga tra richieste, domande e sorpassi, la Juventus in 24 ore licenzia Comolli e assume Carnevali

Milan e Juventus hanno condiviso lo stesso destino sportivo nel finale di stagione che si è appena conclusa. Rossoneri e bianconeri fino al termine di aprile erano saldamente al terzo e quarto posto, occupanti i due restanti posti Champions League oltre a quelli già congelati da Inter e Napoli. Dopo lo 0-0 di fine aprile a San Siro tra le due squadre, che pareva essere garanzia di qualificazione europea, il crollo di entrambe nelle ultime quattro partite ha sancito il mancato accesso alla Champions, in favore di Roma e Como che hanno messo la freccia nella penultima e ultima giornata. Milan e Juventus relegate in Europa League, destinate alla ricostruzione.

MILAN-JUVE: LA DIFFERENZA TRA CASTING ETERNI E PIANI B IMMEDIATI

All'indomani della sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale non ci ha pensato due volte e ha cacciato tutti quelli che riteneva responsabili del del fallimento sportivo: via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Una piazza pulita che raramente si era mai vista nel calcio con queste proporzioni e che lasciava intendere, visto il poco tempo a disposizione per organizzarsi tra una stagione e un'altra, che ci fosse un piano B da seguire. E invece, come ricorda stamattina il Corriere dello Sport, per ogni posizione è iniziato un casting interminabile che ancora oggi non ha dato frutto tra richieste, idee, scontri, candidati principali e secondari che si superano a vicenda... Molto diverso è stato l'atteggiamento della Juventus, rimasta a fari spenti fino a ora ma che ieri ha deciso di cacciare Damien Comolli dal ruolo di CEO e aveva già pronto un piano B di assoluto spessore come Giovanni Carnevali del Sassuolo. Tutto verrà definito nel CdA straordinario convocato oggi. Tempo di risoluzione? Circa 24 ore. Al Milan sono passate quasi tre settimane e ancora non si sa niente.