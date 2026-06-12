Gozzini: "Cardinale vuole prima e ultima parola dopo che per anni ha lasciato scegliere agli altri"

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Gerry Cardinale ha preso in mano le redini del Milan e quest'estate vuole avere un ruolo centrale in tutte le decisioni chiave del club

Gerry Cardinale, più che mai nei suoi quattro anni di Milan, ha deciso di prendere in mano le redini del club di cui è proprietario. Preso Campione d'Italia, quattro stagioni dopo il crollo da quei fasti del 20022 è evidente. Il manager americano è sceso in campo in prima persona per provare a dare l'impulso positivo che il Milan cerca: ha licenziato tutti all'indomani del fallimento con il Cagliari e soprattutto sta guidando i colloqui con i candidati, sia per il ruolo di allenatore che per i dirigenti.

GOZZINI: "CARDINALE, PRIMA E ULTIMA PAROLA"

Alessandra Gozzini, nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, racconta il ruolo di primaria importanza di Gerry Cardinale nel casting per l'allenatore del Milan: "Il fondatore di RedBird e patron rossonero partecipa attivamente ai colloqui con i candidati alla panchina, insieme a lui, Ibra e il nuovo fidato braccio destro Massimo Calvelli. Gerry vuole avere la prima e ultima parola, dopo che per anni ha lasciato scegliere gli altri: è in cima al processo decisionale e intende essere massimamente operativo".