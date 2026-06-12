Oggi il Milan incontra anche Jaissle. Il tedesco, però, costa tanto

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Non solo Glasner e Amorim, oggi il Milan incontra nuovamente anche Matthias Jaissle: il tedesco rimane candidato nonostante il costo elevato

Il Milan è ancora alla ricerca del suo allenatore. E non solo questo perché al Diavolo manca ancora tutta la dirigenza. Questo, però, non sembra allarmare Gerry Cardinale che, anzi, vuole ragionare su ognuno dei candidati con calma per interrogarli in maniera approfondita e fare la scelta migliore per il Milan. Per questo nel corso di questa giornata sarebbero stati fissati tre ulteriori colloqui con i tre candidati principali alla panchina: Glasner, Amorim e Jaissle.

MILAN, QUANTO COSTA JAISSLE

Tra i tre nomi sicuramente quello più ambizioso sarebbe quello di Matthias Jaissle, allenatore giovanissimo che è andato a trovare soldi ma anche risultati di peso in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Ahli. È un nome protetto da Ralf Rangnick e il Milan lo considera per la panchina come considera gli altri due. La difficoltà, però, sta nel costa di Matthias Jaissle: per liberarlo dal club saudita, con cui ha due anni di contratto, serve una clausola da 6 milioni di euro. Inoltre lo stipendio attuale del tedesco è davvvero molto oneroso: percepisce 10 milioni a stagione. Investire su di lui ne vale la pena? Tutto questo viene riportato da Tuttosport.