Tre anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi: il più grande Presidente della storia del Milan

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Terzo anniversario dalla morte di Silvio Berlusconi, il più grande Presidente che il Milan abbia mai avuto, nonché il più vincente

Il 12 giugno 2023, con la morte di Silvio Berlusconi, si è conclusa una larga pagina della storia del Milan e di Italia. Tre anni fa, quest'oggi, moriva il più grande Presidente della storia del Milan e con ogni probabilità, numeri alla mano e innovazioni sotto gli occhi, il più grande della storia del calcio italiano. Il Cavaliere, che aveva lasciato la proprietà del Milan nel 2017 dopo 31 anni di successi e vittorie in giro per l'Europa e per il Mondo, si spense al San Raffaele all'età di 87 anni dopo una breve malattia di qualche mese.

ANNIVERSARIO BERLUSCONI: IL SUO PALMARES CON IL MILAN

Silvio Berlusconi ha riscritto la storia del Milan e del calcio. A parlare per lui il palmares rossonero sotto gli anni della sua Presidenza, ricchissimo e molto prestigioso: 8 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Coppa Italia (2002-03), 1 Mondiale per Clubs (2007), 5 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1995, 2003, 2007), 6 Supercoppe Italiane (1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011). 28 trofei complessivi. La storia, appunto.