Tre anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi: il più grande Presidente della storia del Milan
Il 12 giugno 2023, con la morte di Silvio Berlusconi, si è conclusa una larga pagina della storia del Milan e di Italia. Tre anni fa, quest'oggi, moriva il più grande Presidente della storia del Milan e con ogni probabilità, numeri alla mano e innovazioni sotto gli occhi, il più grande della storia del calcio italiano. Il Cavaliere, che aveva lasciato la proprietà del Milan nel 2017 dopo 31 anni di successi e vittorie in giro per l'Europa e per il Mondo, si spense al San Raffaele all'età di 87 anni dopo una breve malattia di qualche mese.
ANNIVERSARIO BERLUSCONI: IL SUO PALMARES CON IL MILAN
Silvio Berlusconi ha riscritto la storia del Milan e del calcio. A parlare per lui il palmares rossonero sotto gli anni della sua Presidenza, ricchissimo e molto prestigioso: 8 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Coppa Italia (2002-03), 1 Mondiale per Clubs (2007), 5 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1995, 2003, 2007), 6 Supercoppe Italiane (1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011). 28 trofei complessivi. La storia, appunto.
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