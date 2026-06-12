Pochettino al Milan? Pulisic: "Lo vedo solo come il mio Ct, qui e ora"

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Christian Pulisic ha dribblato la domanda su un possibile approdo di Mauricio Pochettino al Milan, concentrandosi sul suo rapporto con il CT

Tra i diversi nomi che sono emersi in queste settimane come possibili nuovi allenatori del Milan, un candidato forte, che in queste ore sembra avere le quotazioni in calo, è Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti d'America che nella notte italiana debutteranno al Mondiale di casa contro il Paraguay. La stella della squadra è Christian Pulisic, giocatore del Milan e numero 10, che oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha risposto anche alle domande su un eventuale approdo di Pochettino al Milan.

PULISIC DRIBBLA LE DOMANDE SU POCHETTINO AL MILAN

Come in campo, anche a parole Christian Pulisic ha dribblato le domande su Pochettino al Milan, incentrandosi di più sul rapporto che ha con lui come CT della Nazionale americana: "Lo vedo solo come il mio commissario tecnico, qui e ora. Il nostro rapporto è buono, decisamente buono. Abbiamo avuto delle belle conversazioni negli ultimi giorni: so cosa mi chiede e cosa posso dargli. Penso che con lui ci stiamo preparando al meglio possibile per affrontare il torneo"