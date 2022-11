Mondiali, il Senegal di Ballo-Tourè in campo alle 16

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giorno della verità per il Senegal di Fodè Ballo-Tourè che oggi si gioca il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro l'Ecuador in una partita da dentro fuori che gli africani devono necessariamente vincere. Il calcio di inizio è fissato per le 16 in contemporanea con l'altra partita del girone che si disputerà tra Qatar e Olanda. Il terzino rossonero non ha ancora giocato un minuto in questa esperienza qatariota anche per una condizione fisica non ottimale.