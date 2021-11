Mondiali ogni 2 anni, "contrari tutti i club" della Premier League

La Premier League si schiera ufficialmente contro il Mondiale ogni due anni: tutti e 20 si dicono "unanimemente contrari alla proposta della FIFA per i Mondiali maschili biennali, insieme a qualsiasi piano che preveda finestre internazionali eccessivamente estese".

All 20 #PL clubs have discussed the post-2024 International Match Calendar reform process and are unanimously opposed to FIFA’s proposal for biennial men’s World Cups, along with any plans involving significantly extended international windows



