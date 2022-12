Mondiali, Sergino Dest in campo alle 16 sogna i quarti di finale

MilanNews.it

Oggi in Qatar iniziano gli ottavi di finale. La prima gara di oggi, in programma alle ore 16, vedrà in campo il primo rossonero sui cinque qualificati alla fase a eliminazione diretta. Si tratta di Sergino Dest che con i suoi Stati Uniti sfiderà l'Olanda in una partita dal siginificaot particolare: il terzino rossonero è nato e cresciuto in Olanda. In palio un posto nei quarti di finale. Alle 20 sfida tra Australia e Argentina.