Monica Colombo: "Furlani è stato il re del mercato"

All'indomani della chiusura della sessione invernale di calciomercato, il giornalista Carlo Pellegatti ha ospitato sul suo canale YouTube la collega ed esperta di mercato Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, che ha offerto il suo punto di vista sulle ultime ore molto calde del Milan inq uesta finestra di gennaio che ha portato in dote una vera e propra rivoluzione a Milanello, tra acquisti e cessioni importanti.

Le parole di Monica Colombo sull'operato della dirigenza: "Bisogna essere onesti, come è stata criticata la società per aver sconfessato il mercato estivo o per aver scelto un allenatore in estate poi non difeso ed esonerato, altrettanto adesso bisogna riconoscere che hanno fatto un mercato di livello con operazioni oculate. Bisogna riconoscere che Furlani è stato il re del mercato".