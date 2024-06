Monica Colombo su Zirkzee: "Quando terminerà l'Europeo ci potrà forse essere un confronto col suo agente"

vedi letture

E' intervenuta così Monica Colombo, in esclusiva sul canale Youtube di Radio Rossonera, giornalista de Il Corriere della Sera parlando dello stato della trattativa tra il Milan e Zirkzee. Ecco le sue parole:

“Al momento non ho conferme sull’intenzione del Manchester United di coprire la clausola di Zirkzee. Non sapendo qualè è il budget a disposizione per il numero 9 che è la necessità primaria, c’è titubanza nel chiudere operazioni anche negli altri ruoli scoperti come il terzino destro e il difensore centrale. La sensazione è che fino a quando è impegnato agli europei difficilmente ci sarà un’accelerata in tal senso. Quando terminerà l’avventura ci potrà essere un confronto anche con il suo agente".