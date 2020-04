Montero: "Paura di Ibra? No, solo rispetto. È un fuoriclasse"

Paolo Montero, allenatore ed ex giocatore, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic su Sky Sport 24: “Paura no, però molto rispetto sì perché è un fuoriclasse. Ho vissuto il mio ultimo anno in Italia che era l’anno di Capello e ho vissuto gli allenamenti con lui: è una persona, come dicevo sempre scherzando, strana però fedele. Grande uomo, sincero, fa parte di quegli uomini che mi piacciono, che parlano poco e fanno tanti fatti”.