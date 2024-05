Montervino bacchetta Di Lorenzo: "Spero possa rinsavire, mi aspetto che sia lui a parlare e non più il suo agente"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della delicata situazione relativa al futuro di Giovanni Di Lorenzo, messa in forte dubbio dalle parole del suo agente: “Di Lorenzo non merita certe critiche, ma la contestazione ci può stare. In quel momento il capitano deve prendere in mano la situazione e si deve assumere delle responsabilità. Questo è il consiglio che avrei dato a Di Lorenzo per venir fuori da questa situazione. Mi meraviglio che abbia chiesto di andar via vista la contestazione".

Poi Montervino ha continuato: "Mi auguro che Di Lorenzo possa rinsavire e possa dire alla gente che è pronto a ripartire con la maglia del Napoli. Non condivido le dichiarazioni del suo procuratore, ma se il ragazzo non dovesse andar via e dovesse restare a Napoli il calciatore sarebbe messo alla gogna davanti al pubblico di Napoli. Mi aspetto che sia Di Lorenzo a parlare e non più il suo agente".