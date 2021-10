Montolivo: "Dopo il 2-0 rimettere in piedi la partita grande segnale di forza del Milan"

Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero e oggi opinionista, ha parlato a DAZN della rimonta del Milan contro l'Hellas Verona di ieri sera: "È stata una prova di forza. Il Milan aveva tanti problemi, tanti infortuni. Alla fine bene Castillejo, anche gli abbracci dei ragazzi nei suoi confronti. In questi primi mesi è stato un po’ penalizzato. La condizione psicologica del Milan al 2-0 del Verona era complicata, rimettere in piedi questa partita è stato un grande segnale di forza”.