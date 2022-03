MilanNews.it

Intervenuto a DAZN nel pre partita di Napoli-Milan, Riccardo Montolivo ha parlato così di Olivier Giroud: "Sarà un punto di riferimento per far salire la squadra e mandare gli altri in profondità. È un giocatore di livello internazionale, dal punto di vista della personalità potrà dare qualcosa in più".