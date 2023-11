Montolivo: "Il Dortmund ha vinto meritatamente: Milan durato 15 minuti"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. I rossoneri ora devono vincere contro il Newcastle e deve sperare che il Borussia Dortmund vinca in casa contro il Psg: il pareggio tra tedeschi e francesi farebbe comunque fuori il Milan anche in caso di vittoria in Inghilterra. Insomma la speranza degli ottavi è ridotta al lumicino. Riccardo Montolivo, ospite di Prime Video nel post gara, ha parlato a fine partita.

Queste le parole dell'ex capitano del Milan, Montolivo: "È stata una prestazione matura quella del Dortmund, che stasera ha vinto meritatamente. Il Milan ha avuto un buon periodo nel primo tempo, ma solo per 10-15 minuti, e questo non basta".