Montolivo: "Il Milan mi dà impressione di non avere ancora una vera identità, e né che ci sia una visione di quello che deve diventare"

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Tanti cambi per Amorim rispetto alla gara di Serie A di domenica, ben 8: in Europa League contro il Salisburgo l'allenatore portoghese sceglie di schierare una formazione inedita. Ci sono due esordi dal primo minuto in questa stagione: Tomori e Camarda. Riccardo Montolivo, in diretta su Sky, parla delle scelte del tecnico rossonero in questo primo periodo alla guida del Milan:

“Mi dà impressione di non avere ancora una vera identità, e né che ci sia una visione di quello che deve diventare il Milan. Arrivano troppo spesso cambi al 45esimo per raddrizzare la partita. È anche vero che è appena arrivato e bisogna dargli tempo, ma nel calcio di tempo ce n’è poco”.