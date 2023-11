Montolivo: "Il Milan non deve avere la presunzione di fare la partita quando non può"

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan e talent di DAZN, parla così della sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Fiorentina: “Stasera il Milan deve capire chi ha di fronte, avere pazienza, leggere bene le situazioni e capire quando colpire. Non deve avere la presunzione di fare la partita quando non può farla”.