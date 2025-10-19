Montolivo: "Leao fortissimo e decisivo, ma potrebbe essere molto di più. Un po' si accontenta"

Leao torna titolare e trascina il Milan con una doppietta: i suoi gol sono stati decisivi nella vittoria di questa sera contro la Fiorentina. Riccardo Montolivo, in diretta su Sky, ne parla così:

“Leao secondo me si accontenta un po’ di essere questo giocatore qua: decisivo, tra i migliori nel nostro campionato, ma secondo me ha il potenziale per essere molto di più se avesse una mentalità alla Pulisic, un giocatore che fa tutto a grande intensità. È fortissimo, decisivo nel nostro campionato, non sempre, soprattutto quando gli spazi sono pochi fa un po’ fatica, ma potrebbe essere molto di più".