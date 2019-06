Nelle ultime ore, in Turchia si è parlato di un interessamento del Galatasaray per Riccardo Montolivo, ma in realtà non ci sono stati contatti tra l'ex rossonero e il club turco. Secondo gazzetta.it, il suo futuro potrebbe essere invece al Monza di Berlusconi e Galliani, dove avrebbe la possibilità di rilanciarsi dopo una stagione in cui non ha mai giocato.