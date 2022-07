Monza, continuano i contatti con l'agente di Warren Bondo: alcuni dettagli da sistemare

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Monza continua a pensare a Warren Bondo per rinforzare la rosa con un giovane di qualità, svincolato dopo l'ultima esperienza al Nancy. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore classe 2003, che può giocare sia come centrale in mediana sia come mezzala è uno degli obiettivi del club brianzolo e i contatti con i suoi agenti sono in corso, con le parti che proveranno a sistemare i dettagli.