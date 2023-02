Monza, Palladino e lo scudetto: "Tutto può succedere, la società è ambiziosa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 05 FEB - Il presidente Silvio Berlusconi è stato chiaro in settimana durante la cena con la squadra dicendo che nei prossimi anni il Monza punterà allo scudetto. E Raffaele Palladino non si tira indietro: "Sappiamo dove siamo, quanto ambiziosa sia la società e dove vogliono arrivare. La storia parla per il presidente Berlusconi e per il nostro ad, Adriano Galliani. Tutto può succedere, ma il percorso passa dal mantenere la categoria quest'anno". I complimenti ricevuti "sono motivo di orgoglio per me e per la squadra, ci gratificano di quanto di buono stiamo facendo". Palladino parla anche di se stesso e degli accostamenti che lo vorrebbero, secondo alcuni, già pronto per una big: "Non esageriamo", si schernisce Palladino. "Ringrazio chi lo dice, ma io vado avanti per la mia strada. Ho perso completamente la testa per questo lavoro, mi piace studiare e prendere spunti, ma sono il meno esperto di tutti. Ho tanto da imparare e da crescere". (ANSA).